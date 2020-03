Allarme a Milazzo, coppia in quarantena si imbarca per Lipari

Una coppia di isolani è stata denunciata dalla polizia municipale di Lipari .Si trovava in regime di quarantena e stamani invece si è imbarcata alle 6.30 dal porto di Milazzo con L’ aliscafo della Liberty Lines ed è rientrata al porto Sottomonastero senza attenersi al decreto governativo, quindi sottoposta all’accertamento.Per la coppia scatterà il provvedimento del codice penale in ottemperanza ai divieti specialmente per i soggetti in isolamento.

A destare sconcerto come queste due persone indisturbate si siano imbarcati al porto di Milazzo senza nessun controllo o verifica delle autocertificazioni.L’accertamento è avvenuto solo all’approdo a Lipari.Sorgono quesiti importanti:da dove provenivano questi soggetti,con quante persone sono entrate in contatto?Durante il viaggio i due potenziali vettori di contagio del Covid-19 hanno rispettato le distanze di sicurezza?

Il Sindaco di Lipari Marco Giorgianni sostiene che ha segnalato tramite pec alle forze dell’ordine l’arrivo da Milazzo verso Lipari di due passeggeri in stato di quarantena fiduciaria con requisiti falsi dell’autocertificazione per viaggiare ma è stato confermato che si sono sistemati a bordo lontani da altri poche unità’ di passeggeri.Una volta accertati sull’isola sono stati accompagnati dai Vigili Urbani nel proprio domicilio per proseguire l’isolamento.