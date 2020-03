Coronavirus, appello del Consiglio comunale di Milazzo a sostenere chi ha bisogno

Le forze politiche consiliari hanno condiviso un appello lanciato dal presidente Gianfranco Nastasi a sostenere coloro che sono in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid 19. Un messaggio finalizzato a coinvolgere coloro, industrie e imprese commerciali di rilievo, affinché diano il loro contributo a chi oggi si trova in una situazione di grave crisi. “Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno – si legge nel documento -. E’ un momento drammatico ma proprio in questi momenti siamo sicuri che il cuore nostro e dei nostri concittadini che possono permetterselo, sarà a disposizione delle famiglie che non possono andare avanti. Tutti insieme per uscire dalla crisi. Lanciamo un appello agli imprenditori ed agli operatori commerciali ed economici di questa città ma anche ai cittadini che possono permettersi di dare un aiuto anche minimo. Facciamo squadra con Charitas diocesana Sacro Cuore, Croce rossa, e con le associazioni di volontariato che vogliono collaborare e portiamo un aiuto concreto alle famiglie più bisognose. Un aiuto che servirà alla Croce rossa ed alla Charitas diocesana per acquistare presso i commercianti locali tutta una serie di generi di prima necessità e farmaci da mettere a disposizione dei nostri concittadini meno fortunati. Per primi noi consiglieri comunali – prosegue Nastasi – procederemo a versare un contributo ed invitiamo chi può a fare altrettanto, nella misura in cui si riesce ad essere di aiuto. Invitiamo l’Amministrazione Comunale ad una stretta collaborazione con tutte le forze politiche e sociali per concordare nuove ed ulteriori iniziative nell’interesse unico della città, dando sin da subito la nostra disponibilità ad una regia condivisa. Tutti insieme ne usciremo”.

Di seguito i primi due Iban su cui effettuare versamenti :

Croce Rossa Italiana – comitato Milazzo – Isole Eolie

Causale Aiuto ai milazzesi bisognosi – emergenza Coronavirus

IT76C0503682290 CC0661340973

iban della parrocchia Sacro cuore di Milazzo:

(nella causale specificare il motivo della donazione : Aiuto ai milazzesi bisognosi – emergenza Coronavirus.)

C/C: IT64B0895482290022000003810