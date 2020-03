Milazzo, un’altra Renault 4, ma è Italpane per la solidarietà

Splendida iniziativa che fa riflettere e riempie il cuore. Il pane simbolo Cristiano della vita,da domani sarà possibile appena sfornato riceverlo pure a Milazzo per tutti i bisognosi grazie al panificio Italpane che fa seguito alle altre donazioni già ideate a Barcellona P.G.,Pace del Mela e Messina.Sara’ una Renault 4,non la famosa auto incriminata con gli artisti di strada viaggiare senza regole facendo infuriare l’on.De Luca sindaco di Messina,ma il mezzo lasciato aperto e parcheggiato davanti alla rivendita di via S.Giovanni,senza così dover chiedere ogni giorno e la domenica nel primo pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30.Un bel messaggio di dignità quello scelto dai titolari per produrre azioni concrete per la gente bisognosa afflitta dall’emergenza.