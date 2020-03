Coronavirus, a Milazzo arrivano risorse per i nostri bisognosi

Nell’ordinanza dettagliata della Presidenza del Consiglio dei Ministri arrivano le risorse per solidarietà alimentare destinate alle fasce più bisognose.Le stesse sono state individuate nel rispetto del criterio di una quota pari all’80% per complessivi €320 milioni e ripartita alla nostra popolazione residente pari a 31.028 residenti.Nel secondo criterio una quota pari al 20% per complessivi €80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite del nostro comune e il valore medio nazionale ponderata in base alla nostra popolazione di 31.028 abitanti.Terzo criterio il contributo minimo spettante al nostro comune non può risultare in ogni caso inferiore a € 600. Nel dettaglio di Milazzo la giunta Formica potrà predisporre di una quota al primo criterio pari a 164.496.93,una quota al secondo criterio pari a 56.388.41,con quota spettante totale pari a € 220.885.34 da suddividere in base alle necessità individuate nella collettività afflitta dall’emergenza socioeconomica a causa della pandemia che ha bloccato ogni fonte di reddito.