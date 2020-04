Brutto incidente a Milazzo, 40enne travolto da una Punto blu

Un brutto incidente è avvenuto oggi a Milazzo intorno alle ore 13. Un 40enne in compagnia del suo cane sarebbe stato travolto da una punto blu in Piazza 25 aprile, proprio di fronte al Caffè Savoia. Ad aver visto la scena solo qualche testimone a cui il signore avrebbe raccontato di essere stato travolto da una punto blu. Al momento i carabinieri sono sulle tracce dell’uomo che è fuggito subito dopo aver causato l’incidente, senza nemmeno essersi fermato per prestare soccorso o per preoccuparsi delle condizioni dell’individuo. Al momento il 40enne è stato portato in ospedale per degli accertamenti, ma le sue condizioni sarebbero stabili.