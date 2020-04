In silenzio, in ricordo delle vittime del Coronavirus: bandiere a mezz’asta a Milazzo

Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus. Anche Milazzo ha reso omaggio a chi non ce l’ha fatta e onorato gli operatori sanitari per il duro impegno che stanno mettendo in queste settimane difficili.

A palazzo dell’Aquila bandiere a mezz’asta e il sindaco Giovanni Formica, con la fascia tricolore ha osservato il minuto di silenzio davanti al Municipio. Gesto simbolico ma carico di significato. Tutti i Comuni oggi sono uniti in un grande abbraccio col desiderio di ripartire quando tutto sarà finito.

Questo momento di raccoglimento è stato promosso dal presidente della provincia di Bergamo e ha registrato l’immediata adesione dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani.