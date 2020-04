Primi due casi positivi al coronavirus a Villafranca Tirrena

Primi due casi di coronavirus accertati a Villafranca Tirrena. A darne comunicazione è stato il sindaco Matteo De Marco sulla pagina Facebook istituzionale dell’Amministrazione Comunale. I due casi di positività al Covid.19 riguardano una cittadina ricoverata da mesi al Centro Neurolesi e che è risultata positiva nell’ambito dei controlli condotti nel nosocomio. La donna non ha avuto contatti con il territorio ed è stata messa in isolamento. La seconda persona, anche in questo caso una donna, con patologie pregresse, è risultata positiva al Covid-19. Sono in corso accertamenti sui familiari che sono in isolamento. Il primo cittadino ha invitato i cittadini a rispettare le regole per la tutela della salute di tutti.