Un uomo di nazionalità Rumena è stato trovato morto in una mansarda di una casa di via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Gli accertamenti dei Carabinieri della stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, di concerto con il medico legale, dovranno fare piena luce sui motivi del decesso, anche se dalle prime indiscrezioni si propende per la morte naturale. Secondo quanto si apprende, i militari non avrebbero trovato in casa idocumenti di riconoscimento dell’uomo.