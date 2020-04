Lipari, non può usufruire del bonus dell’Inps e si incatena davanti al comune

Senza reddito non è facile per il precario liparese Maurizio Turcarelli di 50 annia portare avanti la famiglia,quindi stamattina non rientrando negli aventi diritto al bonus di 600€ dell’INPS per i lavoratori stagionali ha deciso,vinto dall’esasperazione di questa a suo dire ingiustizia,nella clamorosa scelta di incatenarsi al Comune di Lipari di piazza Mazzini,dopo le mancate risposte ricevute dal Sindaco Giorgianni.Il neo comandante della polizia municipale lo ha convinto a desistere per evitargli altri guai,già la crisi economica a cui sta sopravvivendo è tanta.Protesta abbandonata in attesa di buone notizie.