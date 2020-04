Striscia la Notizia, un app speciale per Milazzo

Ieri sera intorno alle ore 21 Milazzo è tornata nuovamente alla ribalta nella popolare trasmissione “Striscia la notizia” in riferimento ad un servizio sulle esalazioni industriali moleste a Falconara Marittima.Dopo il servizio sulle mascherine 3D al Fogliani,questa volta la rubrica ambientale curata dal giovanissimo consulente scientifico Leonardo Tiralongo,baby Sindaco di Siracusa,denunciava negativamente il riferimento agli impianti industriali per la raffinazione petrolifera della sua città e di Milazzo.L’accostamento con il centro marchigiano in provincia di Ancona,era dato dalla scelta della comunità falcoranese di dotarsi dell’app Odor.Net,una piattaforma che già dal giugno 2019 è a disposizione dei cittadini,dove possono segnalare anonimamente all’Arpa Marche le esalazioni moleste in un territorio afflitto da cattivi odori e dove negli anni non sono mancati incidenti ad aggravare la situazione.L’App mobile oltre alla segnalazione permette l’attivazione di campionatori automatici dislocati sul territorio comunale.Un servizio quello di Striscia che possa servire da monito all’amministrazione di Milazzo per adottare un progetto con la collettività sul controllo e monitoraggio delle esalazioni in tempo reale.