“Ufficiale e gentiluomo”: truffa online per un milazzese

Coinvolto in una brutta vicenda via internet l’ Ufficiale di navigazione della Costa Victoria, originario di Milazzo,Omar Laquidara, che su Instagram subisce il furto della sua foto. La violazione di un hacker sotto il falso nome Alex Morgan per truffare ignare anziane negli Stati Uniti perpetrando un furto d’identità sotto il falso profilo di tale Alex Morgan che pretendeva la somma di mille dollari come spese di spedizioni non incluse da un anziana statunitense che ricevette da un corriere regali costosi,quindi raggirata sotto l’idea del presunto amore corrisposto dall’ “Ufficiale e gentiluomo” Laquidara, ovviamente all’oscuro di tutto. Adesso è stato chiarito tutto con le autorità competenti e per il Secondo Ufficiale di Coperta un grosso sospiro di sollievo. Da esploratore di mari a soggetto esplorato e violato dei suoi dati personali, anche se l’intervento provvidenziale della polizia postale ha scongiurato il peggio.