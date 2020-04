“Costruiamo insieme le mascherine e aiutiamo le comunità che ci ospitano”

La cooperativa Sociale MEDIHOSPES Onlus, ente gestore di diversi centri di accoglienza per rifugiati politici, SPRAR/SIPROIMI, ha deciso di dare il proprio contributo per l’emergenza COVID-19.

Figure Professionali, Operatori e beneficiari dei progetti Sprar di Civita e Cerchiara, in questi giorni, stanno lavorando per realizzare mascherine da donare alle Comunità di Civita e Cerchiara di Calabria.

I centri sono diventati veri e propri laboratori artigianali.

«Siamo coscienti che si tratti in questo momento di un atto poco più che simbolico – dichiara il Coordinatore d’area POLLINO-MATERA, Cervone Stefano, vogliamo tuttavia esprimere la nostra vicinanza alle comunità di Civita e Cerchiara di Calabria. L’attuale situazione di emergenza sanitaria, che tutti siamo chiamati ad affrontare, ha fatto chiaramente comprendere l’importanza di porre in essere azioni e comportamenti improntati ai principi di solidarietà e aiuto reciproco.

Inoltre sarà un momento per offrire ai Beneficiari la possibilità di esprimere le loro potenzialità, le loro competenze ».