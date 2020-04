Insediato il nuovo Nucleo di Valutazione Unical

Prima riunione, in via telematica nel rispetto dei decreti contro il Coronavirus, del nuovo Nucleo di Valutazione dell’università della Calabria. La videoconferenza si è tenuta nel pomeriggio del 2 aprile ed è stata convocata dal rettore Nicola Leone che ha dato il benvenuto ai partecipanti, ringraziandoli per aver accettato di svolgere un ruolo così importante per l’ateneo. La nomina dei componenti del nuovo Nucleo, tutti massimi esperti in tema di valutazione con solide esperienze alle spalle, era avvenuta due settimane fa. Il Nucleo esercita, innanzitutto, una funzione valutativa e di monitoraggio di tutto il sistema universitario, passando in rassegna criticità e sviluppando i punti di miglioramento.

Dato il benvenuto, il Rettore ha lasciato al decano, professor Muzio Gola, la presidenza della seduta, in cui è stato nominato come coordinatore il professor Maurizio Martelli, già prorettore dell’università di Genova, e vice-coordinatore il professor Andrea Lanza, dell’Unical. Il Nucleo si è messo al lavoro da subito, anche se il consiglio direttivo dell’Anvur ha fatto sapere che il calendario del 2020 delle visite di accreditamento periodico delle università è stato posticipato di un semestre, e si concluderà entro il mese di giugno del 2021.

Inoltre, sempre in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica in atto, il termine per la trasmissione della relazione dei Nuclei di Valutazione inerente le opinioni studenti solitamente fissato al 30 aprile, è stato posticipato al 30 giugno 2020.