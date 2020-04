Non solo coronavirus, doppia attesa per un milazzese

Si vivono ore di speranza in questa Domenica delle Palme per un nostro concittadino milazzese che sopravvive ad una doppia attesa estenuante.Il ragazzo seguito dal dottor Ricciardi responsabile del reparto della U.O.Nefrologia del Fogliani di Milazzo,si trova adesso ricoverato al laboratorio di biologia molecolare del Cutroni Zodda di Barcellona P.G. per ricevere l’esito del tampone al virus che si otterrà solo in serata.Urgenza resa necessaria perché domani volerà all’A.O. del Policlinico di Siena per essere sottoposto ad un delicato Intervento chirurgico per il trapianto di rene in totale sicurezza,dove si registra una notevole richiesta e disponibile c’è solo un organo compatibile.Lo rende noto l’Asp della nostra provincia polemica con il progressivo bisogno di urgenze per altre patologie messe in secondo piano dalla pandemia in corso.