Messina, furto alla Donhaus: la bottega dei bisognosi

Stamani il Nucleo RadioMobile dei Carabinieri di Messina è sopraggiunto nei locali della sede di “DonHaus” di via Croce Rossa numero 49, per un furto avvenuto nella notte appena trascorsa nella bottega alimentare a costo zero,che da diversi mesi usufruiscono le famiglie seguite dall’associazione solidale Invisibili Onlus. Un vile saccheggio perpetrato da ignoti che hanno fatto razzia delle scorte di generi alimentari che i bisognosi “pagavano”con il proprio tempo messo a disposizione come volontari dell’associazione stessa,devoluto come assistenza agli altri ancora più indigenti, le “nuove povertà”presenti in tutto il territorio. Dalla presidenza comunicano che il tempo necessario per riorganizzarsi e le consegne alimentari destinate alle famiglie in programma per oggi verranno garantite.