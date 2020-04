Coronavirus, milazzesi bloccati alla stazione Termini di Roma

Proprio mentre avviene uno scontro istituzionale senza esclusioni di colpi di carta bollata tra i primi cittadini di Milazzo e Messina rispettivamente l’avv.Formica e l’on.De Luca, alla Stazione Termini di Roma sono fermi da stamattina quattro persone originarie di Milazzo.In merito all’imposizione della zona rossa per il passaggio dalla Calabria a Messina contrastata dalSindaco di Milazzo, lo stesso annuncia la particolare situazione vissuta da quattro persone milazzesi in queste ore bloccati alla Stazione Termini di Roma per poter far ritorno nelle proprie abitazioni milazzesi.Formica sostiene la sua mediazione con la Polfer per sistemare la situazione e consentire il viaggio in piena sicurezza.La polizia ferroviaria su disposizione della Sindaca Raggi sta infatti controllando la temperatura corporea per i viaggiatori con il nuovo termoscanner in dotazione ai medici che effettuano proprio da stamattina visite approfondite per i passeggeri all’interno di un “triage “già predisposto nello scalo ferroviario.