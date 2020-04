Milazzo, Poste: riaperture uffici sospesi del comprensorio

In merito alla disposizione della direzione regionale di Poste Italiane che dal 12 marzo prevedeva la chiusura temporanea del distaccamento postale della frazione di San Pietro di Milazzo in via Liberta’,a causa delle restrizioni per il contenimento del Covid-19,di concerto con le organizzazioni sindacali è stato redatto un piano di riattivazione del servizio completo anche per l’ufficio di San Pietro,così da venire incontro alle esigenze dei cittadini della Piana fortemente penalizzati.Questo servizio essenziale,rimasto sospeso,entrerà in vigore da metà aprile e rimarranno inalterate le precedenti disposizioni di apertura all’utenza riferita esclusivamente al turno mattutino dalle ore 8.20 alle ore 13.35 con il 50% degli sportelli chiusi come già in corso nella sede di via Medici.Stesso provvedimento con eguali modalità sarà adottato pure per Barcellona P.G.con la riapertura degli uffici di Gala,S.Antonio e Portosalvo,ad Olivarella di S.Filippo del Mela,a Vigliatore di Terme V.,a Divieto di Villafranca T.,a Milici di Rodì M.,a Fantina di Fondachelli,a Protonotaro di Castroreale e per Canneto di Lipari.