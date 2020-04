Pasqua, stop didattica on line e take away

Da domani giovedì santo 9 aprile a martedì 14 aprile le attività di didattica on-line a distanza,resteranno sospese così come da calendario scolastico non modificato su predisposizione del Consiglio d’Istituto e già deliberato ad inizio anno dal Ministero dell’Istruzione.Ricordiamo come questo strumento inclusivo sia stato oggetto di discussione e confronto sulla disparità delle modalità.Altra tematica non di poco conto riguarda la sospensione delle consegne a domicilio per le festività pasquali,riservate esclusivamente per farmaci e di materiale editoriale,con la nuova stretta emanata nella circolare dal capo della Protezione civile regionale Foti.Per questa nuova ordinanza per il servizio “take away”,l’assessore regionale Razza chiarisce come il provvedimento sia stato necessario per fugare dubbi sorti a seguito dei vari Dpcm,dettati dall’esigenza di contenimento del virus.