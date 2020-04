Striscia la Notizia a Milazzo per indagare sui fondi europei donati allo stadio di rugby “Ennio Magistri”

L’ennesimo paradosso della gestione dei Fondi strutturali europei in Sicilia che,nonostante tutte le attenuenanti,certifica in fondo l’incapacità dei territori di cogliere le opportunità,per spendere bene i soldi utili ai bisogni dei cittadini. Questo il servizio di ieri in onda in prima serata nel popolare programma tv “Striscia la Notizia”,nuovamente a Milazzo con l’inviata Stefania Petyx e il bassotto a parlarci di opere pubbliche siciliane che non hanno mai visto la luce, come il rinominato Stadio del Rugby “Ennio Magistri” di Milazzo, le cui tribune sono rimasti ancora inagibili nonostante i 500 mila euro ottenuti dai finanziamenti dall’Europa.

La struttura di via Rio Rosso,dapprima ideata come nuovo impianto di calcio al posto del vetusto campo sportivo di via Grotta Polifemo,oggi invece è fruibile alle attività del sodalizio Unione Rugby Aquile del Tirreno.Eppure nel tempo l’Unione Europea ha inondato la Sicilia di milioni di euro erogati per la costruzione di infrastrutture così da ridurre il divario tra Nord e Sud.Peccato che nel caso di Milazzo abbiano prodotto progetti incompiuti. Come i sogni degli sportivi.

Sembrerebbe che nessuno tra amministrazione comunale e Unione Aquile del Tirreno sia al corrente di tale finanziamento da 500mila euro. Il sodalizio del rugby che cura l’impianto e la formazione delle nuove leve nel 2019 aveva presentato un progetto per accedere al bando del Coni “Sport & Periferie” pari a 900mila euro.