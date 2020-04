Coronavirus in Sicilia, maschere da sub utilizzate nei centri Covid. L’appello di Giuseppe Receputo: “aiutateci a trovare altro materiale”

Giuseppe Receputo, Coordinatore del progetto “Una maschera per la Vita”, fa un appello per trovare le maschere utilizzate per lo snorkeling da modificare ed utilizzare nei centri Covid. “Ieri – scrive Receputo- abbiamo consegnato le maschere snorkeling modificate nei centri Covid-19 Cannizzaro e Garibaldi. È stato bello vedere i volti contenti anche se affaticati, dei miei colleghi dottori che ringraziamo per quello che stanno facendo con sacrificio”. Ho vivamente consigliato ai medici – prosegue– di utilizzare le maschere solo per i pazienti, visto che sono maschere non omologate. Abbiamo anche parlato di eventuali modifiche per renderli più efficaci”. “Successivamente consegneremo le maschere al covid-19 al San Marco, all’ospedale di Noto e Asp. Mi auguri che la situazione migliori e che non ci sia bisogno del nostro piccolo aiuto. Chiediamo aiuto per recuperare maschere e stampanti 3D. Lo stesso progetto si può realizzare in qualunque parte d’Italia. Noi diamo gratis i file di stampa 3D”, conclude.