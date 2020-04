Tragedia di Pasqua:muore giovane originario della Provincia di Messina

Tragedia nel casertano la domenica di Pasqua.E’deceduto per un arresto cardiocircolatorio al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Sessa Aurunca(Ce),il giovane 34 enne Angelo Ferraguto,originario della zona tirrenica in provincia di Messina e residente a Vizzini(Ct).Il ragazzo affetto da diverse patologie,si era recato in quel presidio per ricevere assistenza,perdendo purtroppo la vita poco dopo il suo arrivo,i medici non hanno potuto strapparlo alla morte.Proveniente da un Rsa del litorale domizio dove era ospite della struttura,mostrava i sintomi di un insufficienza respiratoria,per questo motivo è stato necessario eseguire un tampone sulla salma per accertare se avesse contratto o meno il virus,risultato subito dopo negativo.