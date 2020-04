Coronavirus, il Consiglio Comunale di Lipari convocato in Aula: è la prima volta in Italia dall’inizio della pandemia. La polizia municipale vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza

Il consiglio comunale di Lipari torna a riunirsi, ma stavolta non in remoto: la seduta è stata convocata in Aula. Il Civico consesso lunedì prossimo si riunirà per discutere la nomina dei revisori dei conti per il triennio 2020-2022 e la ricaduta socio economica e sanitaria dell’emergenza Covid-19 sul territorio. A vigilare sulle regole di sicurezza saranno gli agenti della polizia municipale. Si riuniranno 16 consiglieri, 6 componenti della giunta, il segretario comunale e due funzionari. La riunione dovrebbe svolgersi a porte chiuse e con una diretta streaming. Quella di Lipari potrebbe essere il primo caso in Italia di riunione di un consiglio comunale secondo i criteri pre- emergenza.