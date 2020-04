Fiamme Gialle sequestrano gel igienizzante non autorizzato a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto

Operazione della Tenenza Guardia di Finanza,Compagnia di Milazzo e Comando di Barcellona P.G.,precedente al week end pasquale,che ha segnalato i legali rappresentanti di attività commerciali del comprensorio per vendita di flaconi di gel igienizzante privo delle autorizzazioni alla commercializzazione da parte del ministero della Salute o Commissione Europea.Sequestrati un grosso quantitativo di prodotti venduti come disinfettante per mani.Il procedimento è avvenuto in un attività sul territorio mamertino e due invece nell’area barcellonese.Dall’esame dei documenti fiscali già emessi,i militari delle Fiamme Gialle hanno ricostruito la fornitura commerciale complessiva, superiore a 1500 pezzi,dei tre negozi al dettaglio.I titolari delle rivendite in possesso del materiale,sono stati quindi segnalati per frode in commercio alla locale Procura competente.