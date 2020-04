Bravata a Milazzo: fuochi pirotecnici a San Papino

Numerosi fuochi pirotecnici per una decina di minuti nonostante i divieti ministeriali e nello spettrale silenzio delle strade.E’accaduto a Milazzo,ieri sera alle 21.30 circa,nel popoloso quartiere di S.Papino,sul piazzale vicino l’ingresso del campo sportivo parrocchiale.L’assordante richiamo non è passato inosservato a molti cittadini riversatisi sui balconi e dalle finestre considerata la vicinanza dalle abitazioni,sorpresi dall’insolito rumore.Qualcuno ha allertato le forze dell’ordine,ma al contempo passava una pattuglia della Guardia di Finanza per un rituale giro notturno,ma sul posto non si vedeva nessuno.Astanti sembrano aver notato dei giovani posizionare due scatole di batterie per poi fuggire.L’insolito episodio fa seguito ad un altra “bravata” avvenuta intorno alla mezzanotte del 29 marzo quando in via Risorgimento si senti’ un esplosione fortissima,forse un petardo artigianale di grosse dimensioni,un boato raggiungibile a diversi isolati di distanza.Seguiranno accertamenti,per indagare sulla ripetivita’ di questi fatti.