Caso Gemellaro, da “Chi l’ha visto?” nessun sviluppo

232 giorni trascorsi e nessuna notizia.Il caso di Stefano Gemellaro,il 57 enne scomparso da Barcellona P.G.,lo scorso 28 agosto 2019,resta avvolto nel mistero.Si sono perse le tracce da quel pomeriggio lungo la via Trento,dove era solito uscire per delle passeggiate quotidiane tra la zona Petraro e il centro,per fare rientro a casa la sera dove viveva con il fratello e la cognata.Svariati appelli accorati di una nipote tramite il noto programma “Chi l’ha visto?”che più volte in questi mesi ha trattato la sua scomparsa,fino allo scorso marzo con ulteriori promemoria per attivare ricerche o eventuali avvistamenti da quel tragitto,indicazioni utili al ritrovamento.Concentrate le ricerche pure sul comprensorio,specie a Milazzo dove desiderava andare poiché era originario del posto e benvoluto da tutti come nella comunità del Longano.L’uomo per via di qualche patologia,non era del tutto autosufficiente e da quel pomeriggio non aveva in possesso i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana,circostanza che potrebbe avergli causato un vuoto di memoria e disorientamento.La redazione di “Chi l’ha visto?”,sentita proprio oggi,dichiara che non ci siano sviluppi,nonostante il capillare piano di ricerca delle forze dell’ordine estese in ogni punto,scattate sin dal primo momento della sparizione assieme ai frequenti contatti con i familiari in ansia,incredibilmente di Gemellaro non c’è ancora nessuna traccia ed il mistero irrisolto si infittisce.