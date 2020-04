Coronavirus, nuovo caso positivo a Milazzo

Dopo il primo caso di negatività e l’attesa degli altre tre pazienti in quarantena,oggi si prende atto del quinto caso nella comunità mamertina.Si tratta di un giovane proveniente dall’Inghilterra,dove si trovava per lavoro,con un viaggio svolto in piena sicurezza,si è autodenunciato dalla data del suo arrivo, ovvero il 2 aprile.Somministrato il tampone nasofaringeo è risultato clinicamente positivo al SARS-Cov-2,quindi sottoposto in auto isolamento a Milazzo,in una residenza diversa da quella dei suoi familiari,con cui non è mai entrato in contatto.