Coronavirus: Confesercenti Messina pronta a distribuire mascherine alle imprese

A partire da domani inizierà da parte di Confesercenti Messina la distribuzione di mascherine protettive alle imprese che ne faranno richiesta.

La fornitura arriva dalla Protezione civile regionale ed è destinata alle aziende del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi.

I dispositivi sono realizzati in tessuto non tessuto e sono monouso. Per richiedere le mascherine è possibile scrivere all’indirizzo mail info@confesercentimessina.it, oppure chiamare il numero verde 800.06.61.06.

Confesercenti Messina già dall’inizio della crisi da Covid-19 è in prima linea per rispondere prontamente alle esigenze delle imprese, in un momento in cui all’emergenza sanitaria si è aggiunta quella economica che ha travolto le aziende, costrette a chiudere.

Diverse le iniziative messe in campo dall’associazione con l’obiettivo di informare e continuare ad assistere le micro, piccole e medie imprese e le partite IVA, pur nel pieno rispetto delle disposizioni del Governo. Tra queste il “digital desk”, uno sportello telematico per richiedere informazioni e assistenza via mail all’indirizzo areacredito@confesercentimessina.it, oppure chiamando il numero verde 800.06.61.06. Sempre allo stesso indirizzo mail e al numero verde si possono inoltre chiedere delucidazioni sul Decreto Liquidità ed essere assistiti nella presentazione delle domande alle banche di riferimento di ciascuna azienda.

La pagina Facebook di Confesercenti Messina e il sito internet www.confesercentimessina.it infine, sono costantemente aggiornati su tutte le iniziative di sostegno intraprese dal Governo e su quelle dell’associazione.