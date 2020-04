Coronavirus, guariti padre e figlio barcellonesi

Oggi è un giorno nuovo.Una lieta notizia per la comunità del Longano nel contesto epidemiologico sanitario.Si può dichiarare clinicamento guarito ,il primo caso dei molteplici contagiati in città coinvolti dall’inizio della pandemia.Cosi’ è stato negativizzato il 37 enne barcellonese Antonino Conti,per tutti Nino,il militare che il 15 marzo scorso aveva contratto il virus,in seguito alla somministrazione dell’esame rinofaringeo,presumibilmente in seguito a contatti con un familiare residente al Nord.Dal giorno del suo contagio fu subito isolato in una stanza del reparto di Malattie Infettive del Covid-Hospital”Cutroni Zodda”,diretto dalla dr.ssa Panella,a cui il 37 enne ha dedicato,dalla sua pagina Facebook,parole di elogio per la professionalità di tutto il personale delle varie equipe multidisciplinari in prima linea per affrontare l’emergenza.Da oggi eliminato il virus,in seguito al duplice esito negativo del test molecolare a 24 ore uno dall’altro,si può ritenere clinicamente guarito.Vissuto con grande apprensione questo periodo di quarantena psicologiacamente pesante,comunque alleviato dall’affetto dei messaggi degli amici.Dimesso dal nosocomio barcellonese pure l’anziano padre che era stato colpito dal Covid-19,finalmente faranno ritorno insieme a casa.Con queste dimissioni,crescono a 54 il numero totale dei pazienti guariti risultati affetti dal virus nell’intera provincia.