Milazzo, in preda ad una crisi psichica si lancia con una corda dal balcone: illeso

Dramma sfiorato intorno alle 4 del mattino di giovedì 16 nel quartiere di edilizia popolare di Fiumarella.Un uomo di 48 anni,in preda ad una crisi psichica di cui soffre da tempo,si è lanciato con una corda dal quarto piano di un palazzo del popoloso rione periferico.Fortunatamente la fune non si è spezzata,avvolgendo l’uomo durante lo scorrimento in basso,solo nell’ultimo tratto di due metri circa,il cavo si è tranciato facendolo rovinare a terra,per lui solo abrasioni ad un polso e contusioni al costato che non hanno richiesto il soccorso in ospedale.L’uomo rimasto illeso,risulta disoccupato,vive solo da tempo in una condizione problematica,presenta patologie pregresse legate a disturbi mentali mai sfociati in tentativi estremi,ma questa volta preso da allucinazioni,ha tentato una fuga inverosimile.Alle urla di lamenti,qualcuno ha allertato una pattuglia della Polizia di Stato,prontamente intervenuta con agenti in borghese che hanno constatato il miracoloso scampato pericolo.L’uomo è stato condotto nell’abitazione dell’anziano padre,per assisterlo in quanto incapace di provvedere a se stesso.Da subito si è mosso il servizio locale dell’Asl(dipartimento salute mentale)per provvedere alle cure del caso.