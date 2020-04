Barcellona P.G., focolaio nel reparto di pneumologia

Il rischio concreto che una bomba di questa portata potesse prima o poi scoppiare si è purtroppo materializzata.Da ieri sera alle 20 il primo risultato positivo,poi nel corso della notte accertati sei casi di positività tra il personale del Covid Hospital “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G.dell’Unita’ di Pneumologia.Si tratterebbe al momento di sei infermieri del reparto (tra cui il caposala)recentemente trasferito in toto in trincea da Milazzo presso il presidio ospedaliero della Città del Longano per contrastare il Coronavirus,scambiati con i reparti di Neurologia e Chirurgia ora trasferiti al Fogliani di Milazzo.Ovviamente adesso scatterà la quarantena per quanti sono venuti a contatto con i diretti interessati che hanno subito il contagio durante il servizio,parrebbe tra loro ci siano infermieri milazzesi.Adesso bisogna scongiurare il propagarsi sconfinato di un focolaio già in atto.Processati altri tre tamponi,in giornata si aspetta l’esito del test molecolare dello stesso laboratorio interno.