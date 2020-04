Estate 2020 e Coronavirus: a Messina si lavora per riorganizzare gli eventi in modalità drive in

Considerate le restrizioni previste in ambito nazionale riguardanti le disposizioni in merito agli assembramenti, l’Assessore con delega allo Sport, Spettacolo, Tradizioni Popolari e Tempo Libero, ha avviato una serie di iniziative e confronti anche in streaming con diversi operatori del settore, allo scopo di trovare adeguate soluzioni e misure che permettano lo svolgimento, nel rispetto delle norme vigenti, di alcuni importanti appuntamenti sportivi, artistici e della tradizione laica e religiosa del nostro territorio, in primis La Vara e Mata e Grifone. Le ipotesi sono diverse e riguardano principalmente l’individuazione di siti utilizzabili, tra queste la realizzazione di Eventi in modalità Drive In e non solo.