Milazzo, disperato tentativo di suicidio di un noto dj

Tragedia sfiorata intorno alle ore 17 nel popoloso quartiere di Vaccarella.Un giovane 27enne, noto dj del comprensorio milazzese ha tentato il suicidio lanciandosi dal primo piano della sua abitazione di via Lungomare Garibaldi.Fortunatamente l’altezza limitata non ha prodotto un impatto mortale.Le due condizioni sono apparse subito gravi al personale medico giunto prontamente sul luogo con un ambulanza del locale nosocomio.Urla di disperazione dei familiari trattenuti a fatica da amici accorsi nei paraggi o da vicini precipitatisi nei balconi a chiedere aiuto.All’origine dell’insano gesto parrebbero esserci le conseguenze di una storia amorosa travagliata e finita male.Mentre i sanitari sul posto tentano manovre immediate per tenerlo in vita è sopraggiunta una volante della Polizia di Stato allertata per contenere il dolore dei presenti.Poco dopo l’ambulanza tenta una corsa contro il tempo per raggiungere il “Fogliani”.In questo momento di criticità emotiva legata al corona virus,le persone più deboli,non riescono a metabolizzare i problemi che si materializzano in gesto estremi. Proprio in questo periodo il dj aveva organizzato dei flashmob dal balcone di casa per esorcizzare la situazione.Ma il dissidio interiore ha preso il sopravvento.