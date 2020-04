Barcellona Pozzo di Gotto, il più giovane decesso di Covid-19 della provincia è un gioiosano

Questa notte purtroppo si registra la più giovane vittima ricoverata in un Covid-Hospital poiché positivo alla carica virale dell’infezione.E’accaduto al Cutroni Zodda di Barcellona P.G.,si tratta di un giovane originario di Gioiosa Marea di 29 anni,già con patologie pregresse,ricoverato in seguito alla positività al tampone rinofaringeo.Trascorso in isolamento il periodo di quarantena,nel primo esame che gli era stato somministrato aveva riscontrato esito negativo.In attesa del secondo di conferma che si effettua nell’arco di 24 ore come da protocollo del Covid-19,non è arrivato in tempo sopraggiungendo la morte.Adesso si valuterà se verrà eseguito un tampone post mortem per verificare attentamente le cause del prematuro decesso. Salgono a 45 le vittime accertate dall’inizio dell’epidemia nell’intera provincia di Messina.