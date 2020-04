Coronavirus, su un palazzo di Milazzo spunta una dedica alla sanità

E’un azione solidale spontanea che ha già fatto breccia nel cuore dei cittadini,tanto che non può passare inosservato lo striscione dedicato alla sanità in trincea:<<Medici e infermieri siete i nostri eroi>>,che campeggia da un balcone del condominio “Vittorio Veneto”,ubicato nella stessa via di Milazzo,sopra un nota sala di scommesse sportive cittadina.Con un lenzuolo disegnato con la vernice,un condomino del palazzo ha intitolato di sua iniziativa un messaggio ai medici e infermieri impegnati senza sosta alla lotta al Covid-19.Molti di loro,ben 149 medici,hanno già pagato il tragico prezzo di esporsi per salvare la vita dei contagiati,finendo per non riuscire a tutelare la propria,con un ulteriore numero altissimo di operatori sanitari positivi.Sarebbe bello che l’amministrazione dedicasse quello slargo di quella via,dove si erge il palazzo,alla fine di questa emergenza.Non si tratta dell’unica iniziativa già promossa in città,recentemente il gruppo organizzato degli Ultras del Milazzo calcio,aveva esposto all’esterno del nosocomio “Fogliani” un altro striscione con un encomio lodevole:<<Di voi possiamo solo esser fieri.Onore a medici e infermieri!>>.La cittadinanza riesce a manifestare la propria vicinanza ai camici bianchi nell’adempimento del loro dovere.