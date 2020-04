Coronavirus, a Milazzo c’è ancora qualcuno in spiaggia: LA GALLERY DEL 25 APRILE

Abbiamo ricevuto delle interessanti segnalazioni, che dimostrano ulteriormente come il concetto dettato più volte dalle restrizioni e dall’hashtag #restaacasa non sia entrato del tutto nella testa di pochi milazzesi, che si sono fatti coinvolgere dalla bella giornata di sole odierna.

Lo spirito del 25 aprile va oltre il rispetto delle regole e nonostante la città sia blindata da carabinieri, motovedette ed elicotteri, ci sono ancora pochi sognatori che non si danno per vinti. Per cercare di neutralizzare il piccolo traffico generatosi nelle spiagge anche le forze dell’ordine sono scese in spiaggia per effettuare dei controlli e incitare alcuni individui ad intraprendere la strada di casa. Ecco la GALLERY.