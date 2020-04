Milazzo blindata, controlli pure con elicotteri e motovedette

I controlli a tappeto previsti per questo week end,a Milazzo sono partiti da stamattina in occasione della Festa della Liberazione.Con i negozi di alimentari chiusi, aperte soltanto edicole e farmacie.Controlli pure per i “rider”,addetti alle consegne a domicilio,che dovranno attenersi alle nuova circolare della Protezione civile, che prevede regole precise sui pagamenti, l’obbligo di mascherine e igiene.Controlli serrati a tutto spiano per evitare gite fuori porta e pic-nic nelle aree solitamente prese d’assalto per il 25 aprile,come la spiaggia di ponente e la zona del Capo.Accessi blindati nell’asse viario con posti di blocco pure nel porto e altre arterie principali per accertare che le misure di contenimento legate al Covid-19 vengano anche oggi rispettate. Le forze dell’ordine hanno potenziato l’attività di controllo per scongiurare assembramenti e presidiando le aree più a rischio anche con elicotteri che setacciano dall’alto e motovedette che perlustrano lunghe le coste gli spostamenti in mare.