Coronavirus, fase 2: dal 4 maggio ripresa dei funerali

In attesa delle altre cerimonie auspicate in Chiesa,dal 4 maggio alla sezione Faq dei Dpcm di Palazzo Chigi,nelle linee guida della fase 2,è comparso un chiarimento in materia funebre.Concessa la ripresa dei funerali che si potranno celebrare e,anche per chi non ha potuto farlo finora avrà la possibilità di far officiare una S.Messa in suffragio alla quale saranno però sempre ammessi soltanto i familiari stretti,evitando assembramenti di partecipanti.Da più parti sono arrivate forti pressioni, così il Comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole e così i familiari stretti del defunto potranno partecipare all’ultimo saluto, un rito funebre e molto sentito particolarmente al meridione,al quale, nei giorni più drammatici della pandemia, migliaia di cittadini hanno dovuto dolorosamente rinunciare,aldilà della causa del decesso.Altri li hanno accompagnati in forma altamente limitata.Anche il caro estinto avrà giustamente degna partecipazione.