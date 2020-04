Milazzo, oggi posti di blocco per evitare il “libera tutti”

I controlli a tappeto previsti per questo week end,a Milazzo già partiti da ieri in occasione della Festa della Liberazione si protraggono pure in questa Domenica.Controlli serrati a tutto spiano nelle strade cittadine blindate,in particolare posti di blocco per accertare che le misure di contenimento legate al Covid-19 vengano anche oggi rispettate.Le forze dell’ordine,in azione sinergica,hanno potenziato l’attività di controllo per scongiurare il “libera tutti”a pochi giorni dall’avvio alla fase 2.