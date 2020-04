Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: a Messina oggi boom di guariti e nessun nuovo caso. C’è un’altra vittima

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.650 (+546 rispetto a ieri), su 66.749 persone: di queste sono risultate positive 3.085 (+30), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.123 (+16), 731 sono guarite (+11) e 231 decedute (+3).

Degli attuali 2.123 positivi, 475 pazienti (-3) sono ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva (+2),mentre 1.648 (+19) sono in isolamento domiciliare.

A Messina e in provincia oggi si registrano zero nuovi casi, 26 guariti e un decesso. Si tratta di una donna di 82 anni, già affetta da altre gravi patologie e deceduta presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, dove si trovava ricoverata. L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la propria vicinanza. Dall’inizio dell’emergenza, a Messina e provincia, sono pertanto 48 in totale i decessi di persone affette da coronavirus. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente ricoverati rimangono 83, si è però registrata una nuova dimissione. Il dato complessivo dei guariti, contando anche quei pazienti che erano in isolamento domiciliare, sale invece a 109.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 67 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 116 (15 ricoverati, 21 guariti, 11 deceduti);

Catania, 663 (108 ricoverati, 218 guariti, 80 deceduti);

Enna, 300 (128 ricoverati, 74 guariti, 28 deceduti);

Messina, 376 (93 ricoverati, 109 guariti, 48 deceduti); ieri erano 403 (95 ricoverati, 83 guariti, 47 deceduti);

Palermo, 344 (67 ricoverati, 89 guariti, 28 deceduti);

Ragusa, 54 (6 ricoverati, 29 guariti, 6 deceduti);

Siracusa, 111 (52 ricoverati, 86 guariti, 24 deceduti);

Trapani, 92 (6 ricoverati, 40 guariti, 5 deceduti).