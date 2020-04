Milazzo: bar ancora chiusi e i panifici vendono dolci

Nonostante i controlli serrati a tappeto in tutti gli esercizi commerciali non hanno prodotto situazioni eclatanti per le forze di polizia,a Milazzo si sta scatenando un’autentica “guerra dei poveri”. Da breve tempo,alcuni bar e pasticcerie hanno riaperto con il servizio di consegna a domicilio, ma devono scontrarsi con la sleale realtà di certi panifici (rimasti sempre aperti da decreto), che fanno vendita diretta anche di prodotti dolciari quali cornetti,torte,biscotti e sfoglie.Il caso mal si concilia con i titolari di bar cittadini, i quali stanno timidamente cercando di uscire fuori da una crisi devastante,dove la pasticceria è stata giudicata come bene non necessario.Un calvario accentuato da una concorrenza,a volte scorretta,dal momento che i panifici oltre al pane vendono dolciumi al dettaglio direttamente al pubblico.La situazione allarmante,ci si chiede se è stata posta all’attenzione del corpo della polizia municipale e della stessa amministrazione comunale.Sull’argomento, preso atto dai Dpcm in materia che regolamentano i forni e panifici,si evince tra le tante anomalie che possono vendere solo il pane e successivamente la chiusura possono vendere con consegna a domicilio altri prodotti, come focaccia e rustici.

Ma a quanto pare,stando alle segnalazioni emerse,ci sono panifici che vendono indisturbati prodotti di pasticceria al pubblico incuranti delle regole civiche.