Milazzo: la partita “infinita” nel 6° anniversario di Marco Salmeri

Oggi da quel tragico 27 aprile 2014, ricorre il 6° anniversario dalla triste scomparsa dell’indimenticato cittadino mamertino Marco Salmeri, per tutti Marchitto, talentuoso calciatore di Milazzo e Due Torri.La sua memoria resta immutata assieme al dolore della comunità che lo vede ancora “rivivere” nello Stadio comunale di via Grotta Polifemo,a lui intitolato dall’amministrazione in data 29 dicembre 2014,in occasione del suo 23° compleanno mai compiuto.

La prematura dipartita si è rinnovata oggi in un tributo unanime nei social con attestati e manifestazioni di affetto e vicinanza ai familiari ancora sgomenti, dagli Ultras alla prima squadra cittadina, dai compagni di squadra agli amici. E’ stato un coro incessante per tributare il cordoglio ad un ragazzo che continuerà a giocare in cielo una partita “infinita”nel cuore di tutti. La famiglia,impossibilitata dalle vigenti norme,ha rinviato a data da destinarsi una S.Messa in suffragio del compianto Marco.