Capo d’Orlando: giovane trovato morto in casa

Un giovane di 32 anni, FABIO S., è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi nella sua abitazione in contrada San Martino, lungo la Strada Statale 113, a Capo d’Orlando.Probabile un malore quale causa del decesso dell’uomo che viveva da solo anche se, forse, verrà effettuata l’esame autoptico sulla salma.Sul posto si sono portati gli agenti di una Volante del locale Commissariato ed una ambulanza del 118 con le tute del momento visto che, come da prassi, seppur per altra causa, il tampone post-mortem per appurare un eventuale contagio del Coronavirus verrà ugualmente eseguito.Il giovane soffriva di crisi epilettiche, non si vedeva quasi mai in giro ma aveva un avviato profilo Facebook con tanti amici che lo hanno subito ricordato.