Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: a Messina oggi 5 nuovi positivi e due guariti. C’è un’altra vittima

Anche oggi ottime notizie in Sicilia. I dati che arrivano dalla Regione confermano che il trend del contagio è in calo in tutta l’Isola. Oggi su 4.309 tamponi il 99,35% è negativo e oggi si registrano solo 26 nuovi casi.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 30 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 79.669 (+4.309 rispetto a ieri), su 74.541 persone: di queste sono risultate positive 3.166 (+26), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.157 (+12), 774 sono guarite (+11) e 235 decedute (+3).

Degli attuali 2.157 positivi, 441 pazienti (-8) sono ricoverati, di cui 33 in terapia intensiva (-1), mentre 1.716 (+20) sono in isolamento domiciliare.

A Messina e in provincia, dopo gli ultimi tre giorni in cui si erano registrati zero nuovi casi, torna a salire il numero degli attuali positivi. Gli attuali positivi, che ieri erano 368, oggi sono 370. Oggi infatti si registrano 5 nuovi casi, 2 guariti e un altro decesso. Si tratta di una donna di 81 anni deceduta al Policlinico di Messina. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 49 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia. Al contempo, come detto, si sono state registrate 2 nuove guarigioni di pazienti ricoverati e che erano risultati affetti da Covid-19: al Policlinico “G. Martino” di Messina una donna di 67 anni; all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona una donna di 77 anni. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 sono ora complessivamente 119, 26 delle quali di pazienti che erano posti in isolamento domiciliare. A Messina e in provincia i casi di coronavirus accertati dall’inizio dell’emergenza sono 538.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 126 (16 ricoverati, 22 guariti, 11 deceduti);

Catania, 665 (97 ricoverati, 225 guariti, 83 deceduti);

Enna, 294 (120 ricoverati, 89 guariti, 28 deceduti);

Messina, 370 (83 ricoverati, 119 guariti, 49 deceduti); ieri erano 368 (85 ricoverati, 117 guariti, 48 deceduti)

Palermo, 373 (68 ricoverati, 92 guariti, 28 deceduti);

Ragusa, 56 (7 ricoverati, 29 guariti, 6 deceduti);

Siracusa, 112 (46 ricoverati, 91 guariti, 24 deceduti);

Trapani, 92 (4 ricoverati, 42 guariti, 5 deceduti).