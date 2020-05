Fratelli d’Italia chiede la ripresa degli sport acquatici

Carolina Varchi, deputato nazionale Fratelli d’Italia, ed Elvira Amata, capogruppo all’Ars per il partito, invocano un allenamento del lockdown che penalizza alcuni sport individuali.Le due onorevoli dichiarano<<Sono ormai migliaia in tutta la Sicilia i praticanti di sport acquatici tradizionali, remieri, a vela e altri di più recente diffusione nella nostra regione come ad esempio surf e sup (acronimo di Stand Up Paddle),che al pari di tutti gli altri sportivi non vedono l’ora di tornare in acqua.Per loro mantenere il distanziamento sociale e quindi ripartire in sicurezza è certamente più semplice. Nelle regole finalizzate a gestire la ripartenza dello sport, se ne tenga conto. Gli sport acquatici equivalgono a una “talassoterapia naturale”per l’esposizione al sole e all’aria di mare. Fdi si impegnerà perché, unitamente alle discipline sportive individuali per cui è già prevista la ripresa, sia garantita la possibilità a tanti di tornare in mare in piena sicurezza>>.