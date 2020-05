Messina, emergenza baraccopoli e coronavirus: donazioni tramite bonifico, l’iniziativa di Arisme

E’ possibile effettuare donazioni tramite bonifico bancario intestato ad Arisme Messina con la causale “Emergenza Covid 19” per l’iniziativa #IoRestoinBaracca. Il codice Iban è IT52T0342616500CC0010003296. Attraverso la raccolta fondi il CdA dell’Agenzia per il Risanamento prevede di acquistare kit comprensivi di mascherine e gel igienizzante, tablet per i giovani in età scolastica che svolgono la didattica a distanza (DAD) e quanto necessario per igienizzare le baracche. “Sono già iniziate ad arrivare le prime donazioni sul conto corrente –dichiara il presidente del CdA di A.RIS.MÈ Marcello Scurria –. C’è invece chi, come la società Fontalba, ha donato 4.500 bottiglie da due litri di acqua minerale che provvederemo a distribuire”.