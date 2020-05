Milazzo, allarme lanciato dai titolari dei porticcioli

A Milazzo le tre strutture che operano tutte nella riviera di Levante (“Marina del Nettuno” nel porto storico, il “Santa Maria Maggiore” e il “Poseidon” presenti nel borgo di Vaccarella) sono in una fase di stand by proprio per l’incertezza esistente.Con un lockdown prolungato è in pericolo il futuro delle strutture presenti nella provincia e almeno il 60% dell’indotto legato alla nautica da diporto.È l’allarme lanciato dai titolari dei porticcioli turistici che invitano le istituzioni a non ignorare la loro categoria che rappresenta un settore trainante dell’economia turistica.