Milazzo va controcorrente: il cimitero rimarrà chiuso?

“L’Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del presidente della regione Sicilia, art. 7 (visite ai cimiteri)stabilisce che i sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale. Per questo motivo ci si attendeva un comunicato da Palazzo dell’Aquila circa la riapertura del cimitero monumentale di via Cappuccini,non inserito appieno nel perimetro urbano,quindi se dotato di accorgimenti tecnico-sanitari potrebbe potenzialmente essere fruibile al pubblico in linea con gli altri siti della provincia da lunedì 4 sino al 17 maggio.Voci di popolo tra la collettività mamertina raccontano di un accesso consentito da giovedì 7 maggio seppur con le limitazioni del caso.L’ultima ordinanza comunale prima delle norme anticorinavirus prevedevano dal 1 aprile al 31 ottobre nei giorni feriali l’apertura dalle ore 7 alle ore 19,mentre per i giorni festivi e di Domenica ingresso dalle ore 7 con chiusura alle ore 13.Milazzo va controcorrente o riaprirà il cimitero accogliendo l’univoco sentimento popolare?