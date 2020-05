Barcellona P.G., riapre il cimitero comunale

L’amministrazione comunale di Barcellona, che nell’ordinanza del 30 aprile scorso, non aveva sbloccato l’apertura del Cimitero Comunale di via S.Giovanni,nel rispetto del Dpcm,domani mattina attiverà la procedure per consentire la visita ai defunti.L’ultima ordinanza del presidente della Regione,ha consentito ai primi cittadini di programmare la riapertura dei cimiteri sul territorio siciliano, fissando alcuni parametri per evitare assembramenti e mantenere le distanze tra i visitatori.Saranno predisposte le modalità d’accesso e le misure per garantire la sicurezza, per poi aprire i cancelli del cimitero di via S.Giovanni,probabilmente già da giovedì 7 maggio,comunque entro il prossimo week-end.