Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: a Messina zero nuovi casi, ma c’è un’altra vittima

In Sicilia la situazione resta sotto controllo. Oggi su 1603 tamponi il 98,3% è negativo e si registrano solo 27 nuovi casi, segno che il virus continua a circolare in maniera non preoccupante. Da giorni in Sicilia i contagi sono ridotti al minimo. Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (domenica 3 maggio), così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 85.955 (+1.603 rispetto a ieri), su 78.409 persone: di queste sono risultate positive 3.240 (+27), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.203 (+17), 795 sono guarite (+8) e 242 decedute (+2). Diminuiscono anche i ricoveri: degli attuali 2.203 positivi, 412 pazienti (-14) sono ricoverati, di cui solo 29 sono in terapia intensiva (-1), mentre 1.791 (+31) sono in isolamento domiciliare.

A Messina e in provincia oggi si registrano due guarigioni, un decesso e nessun nuovo caso. L’ultima vittima è una donna di 76 anni, già affetta da altre patologie e deceduta presso presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. Le due nuovi guarigioni e conseguenti dimissioni si sono registrate sempre all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona: si tratta di due donne, entrambe di 92 anni. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 sono ora complessivamente 124, 26 delle quali di pazienti che erano posti in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza i casi di coronavirus registrati in città e in provincia sono 549, gli attuali positivi sono invece 374, tre in meno rispetto a ieri.

N.B.: Dall’inizio dell’emergenza, a Messina e provincia, i decessi di persone affette da coronavirus sono 51. Per errore il bollettino regionale di oggi riporta un decesso in più, lo comunica il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 124 (16 ricoverati, 24 guariti, 11 deceduti);

Catania, 688 (88 ricoverati, 228 guariti, 86 deceduti);

Enna, 296 (119 ricoverati, 93 guariti, 29 deceduti);

Messina, 374 (76 ricoverati, 124 guariti, 51 deceduti); ieri erano 377 (79 ricoverati, 122 guariti, 50 deceduti);

Palermo, 390 (64 ricoverati, 93 guariti, 28 deceduti);

Ragusa, 55 (5 ricoverati, 31 guariti, 6 deceduti);

Siracusa, 115 (40 ricoverati, 95 guariti, 24 deceduti);

Trapani, 92 (4 ricoverati, 42 guariti, 5 deceduti).