Milazzo, recuperata morta tra i rifiuti la tartaruga caretta

Un cucciolo di caretta caretta con un amo nello stomaco, la lenza che esce dall’ano. Uno dei motivi per i quali muoiono le tartarughe oltre quello dell’ingestione della plastica.E’ lo scenario drammatico che si è documentato oggi all’angonia del Tono di Milazzo che in questi giorni è diventato una specie di discarica a cielo aperto.In quell’angolo che potrebbe essere di paradiso sembra radunarsi per il gioco del vento e della corrente a causa della morfologia naturalistica,tutta la spazzatura del Mediterraneo.Ma è la terza ritrovata in una settimana e tutte nella stessa spiaggia del lido di Ponente.